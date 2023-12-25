Сколько школ бывших вынужденных переселенцев переведено на освобожденные территории Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - В рамках "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" на освобожденных территориях запланировано строительство школ и дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, в соответствии с документами территориального планирования осуществляется разработка предложений по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах, а также поэтапно, исходя из возвращения населения, ведется работа по строительству и восстановлению общеобразовательных учреждений (школ, лицеев и гимназий, специальных общеобразовательных школ интернатного типа, школ интернатного типа с интегрированным обучением) и дошкольных образовательных учреждений.

На освобожденных территориях были открыты следующие школы - Физулинская городская полная средняя школа №1 имени Мирзы Улугбека, переведены и открыты полная средняя школа села Агалы Зангиланского района, полная средняя школа села Талыш Тертерского района, Шушинская городская полная средняя школа №1, полная средняя школа поселка Суговушан Агдеринского района, Лачинская городская полная средняя школа №2, полная средняя школа села Забух Лачинского района, отметили в ведомстве.

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