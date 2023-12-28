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В Азербайджане внесены изменения в правила, определяющие общие условия газоснабжения

Общество Материалы 28 декабря 2023 13:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в правила, определяющие общие условия газоснабжения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Правила, определяющие общие условия газоснабжения газораспределителями".

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, подключение объектов строительства к газораспределительной сети или получение дополнительных объемов газа определяются в соответствии с "Порядком подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики.

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