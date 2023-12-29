Омбудсмен взяла на контроль вопрос обручения в Сабирабаде 12-летней девочки

БАКУ /Trend/ - Распространилась информация об обручении 12-летней девочки в селе Мемишли Сабирабадского района.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Было отмечено, что данная информация, распространившая в СМИ, была изучена и взята на контроль омбудсмена.

"В целях принятия необходимых мер по обеспечению прав несовершеннолетней и взятия на контроль вопроса в министерство науки и образования Азербайджанской Республики, исполнительную власть Сабирабадского района и Сабирабадское районное отделение полиции были направлены запросы. Соответствующим структурным подразделением аппарата омбудсмена была проведена просветительская беседа с членами семьи несовершеннолетней девочки, им были разъяснены требования законодательства, последствия ранних браков, подчеркнута важность продолжения образования подростка", - отмечается в сообщении.

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