Завтра в Баку прогнозируется температура до 15 градусов

БАКУ /Trend/ - 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами может быть пасмурно, в основном без осадков.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, ожидается туман ночью и утром в отдельных местах, а также умеренный юго-западный ветер, передает Trend.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 8 градусов выше нуля, а днем от 10 до 15 градусов тепла.

В других районах Азербайджана преимущественно ожидается отсутствие осадков. В некоторых местах возможен туман. Умеренный западный ветер будет доминировать.

Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до 5 градусов выше нуля, днем от 11 до 16 градусов тепла. В горных районах ночью от -2 до +3 градусов, днем от 5 до 10 градусов тепла.