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Стало известно до какого числа продлится ветреная погода в Азербайджане

Общество Материалы 6 января 2024 12:03 (UTC +04:00)
Стало известно до какого числа продлится ветреная погода в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Неустойчивая, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, продержится до второй половины дня 6 января.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 7-8 января погода будет в основном без осадков.

Также было отмечено, что по состоянию на 9:00 6 января, начиная с 5 числа, на территории Азербайджана изменились погодные условия, местами шел дождь, в горных районах выпал снег.

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