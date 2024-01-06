Стало известно до какого числа продлится ветреная погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Неустойчивая, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, продержится до второй половины дня 6 января.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 7-8 января погода будет в основном без осадков.

Также было отмечено, что по состоянию на 9:00 6 января, начиная с 5 числа, на территории Азербайджана изменились погодные условия, местами шел дождь, в горных районах выпал снег.

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