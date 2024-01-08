Вблизи центра Баку будет создан университетский городок

БАКУ /Trend/ - В непосредственной близости от центральной части Баку будет создан университетский городок.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Так, в целях предотвращения скопления транспорта на территории Центрального Баку и создания учебного заведения на территории с удобной транспортной связью со всеми населенными пунктами Абшеронского полуострова предлагается создать зеленый университетский городок в непосредственной близости от центральной части Баку.

Новый университетский городок будет включать в себя частные и государственные высшие учебные заведения, а также студенческие общежития.

Университетский городок воспользуется преимуществами новых систем городского планирования, ориентированных на общественный транспорт (железная дорога, метро и автобусы). В центре также будут размещены частные и государственные учреждения, которые предоставляют административные услуги в этом районе. В результате, объединив исследовательский кластер и урбанистические системы, ориентированные на общественный транспорт, университетский городок превратится в новый центр знаний Баку.