Стало известно число ветеранов I Карабахской войны, которым назначена единовременная выплата в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году единовременная выплата назначена 495 лицам, получившим ранения в Первой Карабахской войне (1991-1997 годы).

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он подчеркнул, что ранее единовременная выплата была назначена 17 367 лицам упомянутой категории.

Отметим, что в соответствии с недавно утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана, министерством труда и социальной защиты населения начато предоставление единовременных выплат инвалидам Первой Карабахской войны. Программа охватывает военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, которым установлена инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы, а также наследников умерших от ранений лиц до 2 августа 1997 года, когда вступил в силу закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих".

Напомним, что сумма единовременной выплаты составляет:

За инвалидность I степени - 8 800 манатов

За инвалидность II степени - 6 600 манатов

За инвалидность III степени - 4 400 манатов.

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