Аудиовизуальный совет Азербайджана будет осуществлять мониторинги в период предвыборной агитации

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законодательством Аудиовизуальный совет Азербайджана осуществляет мониторинги в период предвыборной агитации, постоянно держит под контролем условия проведения предвыборной агитации на телевидении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности медиасубъектов на президентских выборах.

Он отметил, что в рамках своих полномочий Совет готов к выполнению поставленных перед ним законодательством задач в этой сфере.

"Процессы, связанные с агитацией в СМИ в предвыборный период и период выборов, регулируются Избирательным кодексом Азербайджанской Республики в соответствии с законом "О медиа". В главе 13 Избирательного кодекса нашли отражение положения, касающиеся предвыборной агитации. Там четко прописаны вопросы, связанные с требованиями в период выборов к СМИ, в том числе аудиовизуальным. Как правило, предвыборная агитация начинается за 23 дня до дня голосования и прекращается за 24 часа до начала голосования", - сказал он.

Саттаров сказал, что в случае нарушения правил проведения предвыборной агитации, установленных Кодексом, ЦИК по инициативе созданной им группы медиа имеет право обратиться в правоохранительные органы, суд и Аудиовизуальный совет с представлением о предупреждении незаконной агитационной деятельности и привлечении аудиовизуальных вещателей, их должностных лиц к установленной законодательством ответственности.

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