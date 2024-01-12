Руководители религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение Госдепартаменту США

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, направили обращение Госдепартаменту США, сообщает в пятницу Trend.

"Мы - члены Консультативного совета руководителей религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, решительно осуждаем решение Госдепартамента США включить нашу страну в "специальный список наблюдения" в связи со свободой вероисповедания в 2023 году, ссылаясь на отчет Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), считая это однозначно субъективным и предвзятым подходом. Суть нашего протестного заявления в том, чтобы выразить объективную позицию с учетом реалий Азербайджана.

В то время, как мы ожидаем гуманитарной и моральной поддержки международного сообщества восстановительным и строительным работам, проводимым в Азербайджане в освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, процессу возвращения вынужденных переселенцев на родину предков, мы сталкиваемся с такими предвзятыми отчетами, вытекающими из несправедливых, ложных и клеветнических заявлений реваншистских армянских кругов и расцениваем это как несправедливость", - говорится в обращении.

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