Высота снежного покрова в Лянкяране составила 37 см - Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По информации на 14 января 09:00, в Азербайджане продолжаются осадки, в некоторых местах выпал мокрый снег, снег.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова в Лянкяране составила 37 сантиметров, в Ярдымлы - 35 сантиметров, в Астаре, Лерике - 30 сантиметров, в Билясуваре - 22 сантиметра, в Имишли - 20 сантиметров, в Губе - 18 сантиметров, в Халтане, Бейлагане - 15 сантиметров, в Нахчыване, в селе Сарыбаш (Гах) - 14 сантиметров, в большинстве районов - 12 сантиметров, в Баку и на Абшеронском полуострове - 2 сантиметра.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 66 мм (67% месячной нормы), в Лянкаране - 43 мм, в Ордубаде - 35 мм, в Билясуваре - 22 мм, в Ярдымлы - 20 мм, в Нефтчале - 17 мм, в Нахчыване - 15 мм, в Бейлагане, Имишли, Джафархане - 12 мм, в Сабирабаде - 11 мм, Габале, Кюрдамире, Зардабе, Тертере, Гобустане, Гёйчае, Мингячевире, Гедабеке, Агдаме, Огузе, Халтане, Кишчае (Шеки), Грызе, Шаруре, Балакене, Шахбузе, Джульфе, Гёйгеле, Закаталах, Сарибаше (Гах), Гусаре, Алтыагаче, Евлахе, Губе, Садараке, Нафталане, Шабране, Шамкире, Гёйтепе, Дашкасане - до 9 мм, а в Баку и на Апшеронском полуострове - до 14 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2 градусов мороза, в Нахчыванской АР - до ​​6 градусов мороза, в районах Арана - до 3 градусов мороза, в горных районах - до 8 градусов мороза, в высокогорных районах - до 13 градусов мороза.