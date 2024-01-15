В Азербайджане начался прием документов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Прием заявлений бакалавров для участия в экзамене осуществляется через интернет. Бакалавр с 15 по 29 января 2024 года на сайте центра ekabinet.dim.gov.az после создания "личного кабинета" на своей странице (для тех, у кого нет "личного кабинета"), перечисляет сумму (50 AZN), необходимую для подачи заявления, на свой счет в "личном кабинете".

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Бакалавр в процессе приема заявки с использованием логина и пароля "личного кабинета" посещает соответствующую страницу интернет-сайта центра (http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize) заполняет и подтверждает форму "электронное заявление бакалавра".

Все бакалавры, окончившие высшие учебные заведения, расположенные в Азербайджанской Республике, и являющиеся гражданами Азербайджанской Республики, а также лица, получившие высшее образование в зарубежных странах, имеющие документы, подтверждающие признание и установление эквивалентности специальности, выданные министерством науки и образования, должны заполнить "электронное заявление бакалавра" на официальном интернет-сайте центра в период приема заявлений на участие во вступительном экзамене и подтвердить его.

Вступительный экзамен в магистратуру проводится ГЭЦ в централизованном порядке по оценке общего уровня интеллекта (логического мышления) бакалавров, владения информатикой и иностранным языком.

Вступительный экзамен (I попытка) планируется провести 11 февраля 2024 года. На экзамене бакалаврам будет представлено 50 тестовых заданий (в том числе 5 открытого типа) для проверки логического мышления, 25 тестовых заданий по информатике (в том числе 5 открытого типа), 20 тестовых заданий по иностранному языку (в том числе 2 открытого типа) и тема для выполнения письменной работы (эссе).

На экзамене правильный ответ бакалавра на каждое тестовое задание оценивается в один балл, неправильные ответы не влияют на результат правильных ответов, эссе оценивается максимум в 5 баллов. Таким образом, максимальный результат, который можно получить на экзамене, составляет 100 баллов.

На ответ тестовых заданий на вступительном экзамене отводится 3 часа, на выполнение письменной работы (эссе) - 30 минут (всего 3 часа 30 минут). По истечении 3 часов у бакалавров собирают карточки с ответами и раздают им специальные листы сочинений для написания эссе.

Полный текст объявления о приеме опубликован во 2-м номере журнала "Магистр". Купить журнал можно в книжных киосках или заказать на сайте www.abiturient.az.

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