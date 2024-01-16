Некоторые здания временного размещения вынужденных переселенцев находятся на грани аварийного состояния - Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Некоторые здания временного размещения вынужденных переселенцев находятся на грани аварийного состояния.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

Он отметил, что процесс переселения вынужденных переселенцев в Карабах продолжается в соответствии с правилами.

"После того, как они будут переселены, эти здания будут реконструированы, как и другие аварийные здания", - добавил А.Гулиев.

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