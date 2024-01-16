Состоялась презентация Генерального плана Баку (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - 16 января в Исполнительной власти города Баку состоялась презентация Генерального плана развития столицы до 2040 года.

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии приняли участие руководители Исполнительной власти города Баку, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заведующий отделом Кабинета министров, депутаты Милли Меджлиса (парламент), специалисты в области науки, градостроительства и архитектуры, известные общественные деятели, представители НПО, столичных поселков и СМИ.

Приветствуя участников мероприятия, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что 30 декабря был утвержден Генеральный план развития города Баку до 2040 года концептуального характера. Генеральный план, разработанный по поручению Президента Ильхама Алиева, отвечает всем современным требованиям и рассматривается как общая стратегия развития города.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролик информационного характера о новом Генеральном плане города Баку, а также обширная презентация, охватывающая преимущества документа.

Выступившие на презентации начальник Отдела строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Аппарата Кабинета министров Азербайджана Фейруз Мустафаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Сабина Гаджиева, представитель поселка Мардакян Хазарского района Ильгар Мугбилов, архитектор Нариман Имамалиев и другие лица поделились своими мыслями и мнениями в отношении Генерального плана. Было отмечено, что Генеральный план, разработанный группой отечественных и зарубежных специалистов, является очень важным документом для дальнейшего развития Баку.

В документе описаны масштабные работы, которые будут проводиться в столице Азербайджана до 2040 года, а также нашла свое отражение информация о перспективах дальнейшего развития города, новой инфраструктуре, парках, которые будут построены, и многое другое. Выступающие выразили искреннюю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проделанную работу и заботу, направленную на превращение Баку в один из красивейших городов мира, его дальнейшее благоустройство и модернизацию.

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