ООО "Азерпочт" установило около 50 пунктов PUDO в Баку и регионах

БАКУ /Trend/ - Следующей целью "Азерпочт", которая повысила свою активность в электронной коммерции в 2023 году, стало создание PUDO (Pick up/Drop off).

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии "2023-отчет", проходящем по инициативе ООО "Азерпочт", заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ООО Иси Мустафаев.

Он отметил, что PUDO - это специальные пункты доставки, которые отличаются от обычных почтовых пунктов тем, что они предназначены только для доставки клиентам посылок, заказанных онлайн.

"Режим работы пунктов PUDO - с 9:00 утра до 21:00 вечера. Доставка онлайн-заказов и длительность режима работы обеспечивают оперативность работы сервиса. В частности, следует отметить, что PUDO более доступны для работающих граждан. В настоящее время действуют около 50 пунктов PUDO", - добавил И.Мустафаев.

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