Диабетическая полинейропатия является одним из патологий сахарного диабета - невролог

БАКУ/Trend/ - За последние десять лет достигнуты большие успехи в изучении причин возникновения диабетической полиневропатии, методов диагностики и лечения, сказала невролог НИИ медицинской реабилитации Минздрава Севиндж Рзаева.

- Севиндж ханым, в начале беседы хотелось бы узнать, что такое диабетическая полинейропатия и каковы ее причины?

- Диабетическая полинейропатия (ДПН) является одним из патологий сахарного диабета. Диабетическая полинейропатия – это наличие симптомов дисфункции дистальных периферических нервов у больных сахарным диабетом после исключения других причин.

ДПН существенно влияет на жизнб больных, нередко приводит к риску развития синдрома «диабетической стопы». За последнее десятилетие достигнуты большие успехи в изучении причин возникновения ДПН, методов диагностики и лечения. В формировании ДПН играют роль генетические, метаболические, сосудистые, аутоиммунные и другие факторы. Причиной заболевания является хроническая гипергликемия, вызывающая структурные повреждения нерва, оказывающие патологическое воздействие на нерв посредством прямых и сопутствующих микро- и макроангиопатий в результате метаболических нарушений.

- Каковы симптомы диабетической полиневропатии и на чем основан диагноз?

- Клинические проявления диабетической полинейропатии преимущественно характеризуются наличием чувствительных, вегетативно-трофических и двигательных нарушений дистальных отделов нижних конечностей. Как правило, они носят симметричный характер и связаны с особенностями повреждений различных нервных волокон. Сенсорно-алгический синдром выходит на первое место: больные жалуются на боли в нижних конечностях, онемение, жжение или дрожь.

Однако отсутствие боли не говорит об отсутствии полиневропатии. Безболезненные формы ДПН характеризуются минимальной симптоматикой и постепенным прогрессированием сенсомоторного дефицита. При объективном осмотре выявляют различные виды снижения чувствительности и ослабления или утраты рефлексов.

Помимо симметричных нарушений существуют также формы, сопровождающиеся поражением проксимальных отделов, мононейропатии и компрессионные нейропатии.

Выявляемость диабетической полинейропатии существенно возрастает при использовании объективных клинических и электрофизиологических методов исследования. При этом выявление ДПН состоит из нескольких этапов (сбор анамнеза и определение жалоб больного; осмотр и оценка внешнего вида нижних конечностей (status localis); оценка субъективной и объективной симптоматики; электронейромиографическое исследование и др.).

Другие методы оценки включают биопсию кожных покровов («Панч-биопсия») и конфокальную микроскопию тонких нервов роговицы для ранней диагностики.

Следует отметить, что диагноз ДПН является диагнозом исключения. Наличие сахарного диабета и симптомов полинейропатии не означает автоматически наличие диабетической полинейропатии. Для постановки точного диагноза необходимо провести комплексную дифференциальную диагностику.

- Как проводится лечение диабетической полинейропатии?

- Современные принципы лечения больных ДПН базируются на 3 основных направлениях таких как коррекция основных патогенетических механизмов развития заболевания, устранение основных симптомов ДПН, улучшение качества жизни больных, профилактика прогрессирования и осложнений ДПН.

Основная цель лечения диабетической полиневропатии — восстановление чувствительности и двигательных функций конечностей, устранение боли, контроль уровня сахара в крови. Лечение ДПН начинают прежде всего с контроля гликемии. Доказано, что интенсивный контроль уровня глюкозы эффективен в предотвращении дистальной симметричной полиневропатии.

В лечении ДПН все чаще применяются различные виды физических факторов, направленные на регуляцию имеющихся метаболических и сосудистых нарушений и способствующие регрессу основных симптомов ДПН. Широкие возможности использования физических факторов при ДПН связаны с их многофункциональным воздействием на организм. А это, в свою очередь, дает возможность воздействовать на различные этапы патогенеза заболевания и устранять основные клинические симптомы ДПН. Физиотерапевтические процедуры назначаются специалистом и должны проводиться под контролем врача.

Комплексный подход к лечению пациентов, квалифицированные специалисты различных областей и соответствующее оборудование позволяют обеспечить качественное выздоровление больных диабетической полинейропатией.

- На что следует обратить внимание больному диабетической полинейропатией?

- Больные диабетической полинейропатией должны уделять внимание гигиене ног, трофическим изменениям кожи и находиться под наблюдением специалистов. Для предотвращения возникновения ДПН и синдрома диабетической стопы следует принять профилактические меры. Так, для своевременного выявления больных сахарным диабетом и предотвращения возникновения ДПН их необходимо поставить на учет с целью назначения этим пациентам адекватной терапии. Для ранней диагностики и своевременного лечения ДПН лица, впервые диагностированные с сахарным диабетом, осматриваются неврологом. В то же время, для оценки степени прогрессирования и эффективности лечения ДПН пациенты должны проходить повторный осмотр у невропатолога два раза в год. Кроме того, для предотвращения возникновения синдрома диабетической стопы необходимо пройти обследование течение заболевания один раз в шесть месяцев при начальных проявлениях ДПН и один раз в 3 месяца при возникновении существенных изменений.

Также пациенты должны пройти осмотр у специалистов (эндокринолог, ангиохирург, хирург, ортопед, кардиолог и др.).