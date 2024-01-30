Около 25 тысяч документов включены в Карабахскую цифровую информационную систему

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было исследовано около 14 тысяч архивных папок, касающихся объектов недвижимости, существовавших до 1991 года. В результате около 25 тысяч документов были обнаружены и включены в Карабахскую цифровую информационную систему.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было сообщено на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в течение 2023 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана была проведена работа по сбору документов в связи с нанесенным ущербом.

По данным на конец прошлого года, из почти 165 тысяч зданий, построек и сооружений, оцифрованных на топографических картах, более 145 тысяч были выявлены и включены в Карабахскую цифровую информационную систему.

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