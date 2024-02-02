Более тысячи камер установлены в избирательных участках Азербайджана - Аллахверян Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Более тысячи камер установлены в избирательных участках в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверян Исмаилов.

"Как вы знаете, внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года. В связи с этим событием в нашей госслужбе создана рабочая группа. В эту группу вошли министерство цифрового развития и транспорта, Избирательная комиссия нашего Сервисного центра, многие частные учреждения. С первого дня был утвержден план действий рабочей группы, в соответствии с которым мы проводим нашу работу. Таким образом, за очень короткий период времени было создано более шести тысяч станций, каждая из которых была обеспечена современными информационно-коммуникационными технологиями и стабильным интернетом. Более тысячи камер установлены в избирательных участках. Все представленное в этом году прикладное информационно-технологическое оборудование (видео-, фото- и другое оборудование), включающее в себя последние достижения, является практически новым, поскольку у нас еще есть возможность успешно использовать его в ближайшие несколько лет", - отметил он.

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