В городе Физули организовано комплексное медицинское обследование детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана организовало комплексный медицинский осмотр детей в освобожденном от оккупации городе Физули.

Об этом в понедельник Trend сообщили в минздраве Азербайджана.

"Программа "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории является одним из главных приоритетов Азербайджанской Республики.

Минздрав Азербайджана дал старт мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории, и проведению медицинских осмотров. Основная цель данных мероприятий – способствовать физической активности среди населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории, и одновременно внести дополнительный вклад в укрепление здоровья населения.

Первая акция, проведенная Научно-исследовательским институтом педиатрии министерства здравоохранения, состоялась 5 февраля в освобожденном от оккупации городе Физули. В рамках мероприятия, организованного минздравом, были проведены комплексные медицинские обследования детей, проживающих на освобожденных территориях Физулинского района.

Медицинская акция была проведена в целях определения и оценки состояния здоровья детей, раннего выявления и устранения причин заболеваний, а также для принятия профилактических мер.

В акции приняли участие врачи-педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи, а также специалисты функциональной диагностики (УЗИ и эхокардиография) Научно-исследовательского института педиатрии министерства здравоохранения. На месте были даны медицинские консультации, проведены профилактические осмотры и назначено соответствующее лечение.

В целом, в ходе акции свыше 150-ти детей прошли общий медицинский осмотр, а также УЗИ и ЭХОКГ- обследования.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует на регулярной основе проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!