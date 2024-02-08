Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Распространились новые кадры, снятые во время антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе (ВИДЕО)

Общество Материалы 8 февраля 2024 16:52 (UTC +04:00)
Распространились новые кадры, снятые во время антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Распространились новые кадры, снятые во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана против сепаратистов в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Как сообщает в четверг Trend, кадры были показаны в эфире телеканала İTV.

На кадрах видно храброе поведение азербайджанских военнослужащих, а также их профессиональные и скоординированные действия.

Представляем читателям данные кадры:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости