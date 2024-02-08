Распространились новые кадры, снятые во время антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространились новые кадры, снятые во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана против сепаратистов в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Как сообщает в четверг Trend, кадры были показаны в эфире телеканала İTV.

На кадрах видно храброе поведение азербайджанских военнослужащих, а также их профессиональные и скоординированные действия.

Представляем читателям данные кадры:

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