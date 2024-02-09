Названо число назначений инвалидности в Азербайджане в январе

БАКУ /Trend/ - В январе этого года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвело 3,9 тысячи назначений инвалидности.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, 1,9 тысячи - это первичное назначение инвалидности, а 2 тысячи - повторное. После этого через электронную систему в проактивном порядке были назначены социальные выплаты по инвалидности.

За последний месяц в реабилитационных учреждениях Агентства 8,6 тысячи лиц с инвалидностью были оказаны реабилитационные услуги.

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