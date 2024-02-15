В Азербайджане будет вестись официальный реестр космических объектов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением закона "О космической деятельности" от 24 июня 2023 года, сообщает в четверг Trend.

Согласно указу, в "Перечень видов имущества, зарегистрированных в официальных реестрах движимого имущества, и административных органов, осуществляющих их регистрацию" добавлены космические объекты.

Официальный реестр космических объектов в Азербайджане будет вести министерство цифрового развития и транспорта.