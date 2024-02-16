Кто он - и.о. председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о возложении на Сайяда Салахлы временного исполнения обязанностей председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями.

Trend представляет досье Сайяда Салахлы.

Сайяд Салахлы родился 15 января 1952 года в Имишлинском районе.

Он окончил филологический факультет Азербайджанского государственного педагогического университета и юридический факультет Бакинского государственного университета. С.Салахлы является доктором философии по филологии.

В 1972-1989 годах он занимался педагогической деятельностью, а в 1992-1995 годах был первым заместителем главного редактора газеты "Səs" ("Голос").

В 1995-2005 годах С.Салахлы был депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики первого и второго созывов. 9 октября 2006 года ему было присвоено дипломатическое звание Чрезвычайного и полномочного посланника Азербайджанской Республики первого класса.

В 2006-2010 годах он был генеральным консулом Азербайджанской Республики в Стамбуле.

С 2012 года по настоящее время С.Салахлы занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 июля 2005 года Сайяд Салахлы был награжден медалью "Терегги", распоряжением от 20 июля 2015 года - почетным званием "Заслуженный журналист", распоряжением от 14 января 2022 года - орденом "Шохрат".

Сайяд Салахлы является членом правления Союза писателей Азербайджана, автором пяти политико-публицистических и четырех художественных книг.

Женат, имеет 3 детей, 7 внуков.

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