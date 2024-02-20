В Азербайджане подготовлен законопроект об ответственности родителей за неправильное воспитание ребенка

БАКУ /Trend/ - Госкомитет подготовил законопроект "О правах ребенка" и ведутся переговоры с соответствующими органами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила начальник отдела правового обеспечения Государственного Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время обсуждения темы "Случаи насилия между детьми" в прямом эфире на странице госкомитета в Facebook.

Она отметила, что в законопроекте предусмотрена ответственность и для родителей, которые не препятствуют агрессивному поведению своих детей.

Отметим, что распространились кадры, на которых ученицей XI класса столичной средней школы №156 за пределами школы совершаются неадекватные действия в отношении девочки, которая выпустилась из IX класса вышеуказанной школы в 2023 году.

Согласно информации, распространенной МВД, вопрос о неадекватном и неэтичном поведении ученицы XI класса был взят под контроль. По причине наличия признаков состава преступления - хулиганства было возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Следственные действия продолжаются.

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