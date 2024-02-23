Сборы в Баку положительно сказались на подготовке к Кубку мира – американский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Сборы в Баку положительно сказались на моей подготовке к Кубку мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

Об этом в пятницу Trend сказал американский гимнаст Алексей Шостак, выступающий на Кубке мира в Баку в программе прыжков на батуте.

"Дома и здесь, в Баку, много тренировался, чтобы достойно выступить на соревнованиях. Отдельно от моей команды у меня в Баку прошли сборы, что положительно сказалось на подготовке. Рад, что мне выпала эта возможность", - сказал спортсмен.

Шостак подчеркнул, что это его пятый визит в Баку, и организация соревнований, как и всегда, безупречная. "В Баку мне все нравится", - добавил он.

Спортсмен также отметил хороший уровень подготовки всех участников Кубка мира.

Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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