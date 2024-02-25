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Спортсмены из Китая завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков на батуте

Общество Материалы 25 февраля 2024 15:54 (UTC +04:00)
Спортсмены из Китая завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков на батуте

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Представители Китая Вэйдзян Фу и Цзе Чжоу заняли первое место на Кубке мира в Баку в программе синхронных прыжков на батуте, сообщает в воскресенье Trend. Результат спортсменов за выступление составил 51.090 балла.

На втором месте гимнасты из Казахстана - Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев, их выступление судьи оценили на 50.520 балла.

Третью позицию с результатом 50.470 балла заняли - Райан Маккагнан и Исаак Роули из США.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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