В Ходжалинской школе завершаются последние отделочные работы - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В Ходжалинской школе завершаются последние отделочные работы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Мы верим, что в новом учебном году Ходжалинская школа станет одной из следующих, которые начнут обучение на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Там смогут обучаться около 130-150 учеников. Учебные места там будут в соответствии с количеством местных жителей. В освобожденных от оккупации районах продолжаются строительно-ремонтные работы в школах. Был проведен учет учебных заведений на всех освобожденных территориях. Каждое из них адаптировано к системе образования Азербайджана. В том числе и школы в городе Ханкенди. После переселения туда населения обучение в этих школах будет возобновлено", - добавил Э.Амруллаев.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!