В Азербайджане в 2 раза сократилось число инфицированных ВИЧ - завотделом Центра борьбы со СПИДом

БАКУ /Trend/ - В результате программ снижения вреда, проводимых с группами риска, количество людей в стране, инфицированных ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, сократилось в два раза.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил завотделом Республиканского центра борьбы со СПИДом минздрава Азербайджана Сабухи Алиев.

Отвечая на вопрос о ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане, он отметил, что в первые годы, когда в стране была выявлена ВИЧ-инфекция (Вирус иммунодефицита человека), заболевание широко распространилось среди групп риска, особенно среди потребителей инъекционных наркотиков.

"В результате программ снижения вреда, проводимых с группами риска в нашей стране, количество людей, инфицированных ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, сократилось в два раза.

Благодаря целенаправленной деятельности Республиканского центра борьбы со СПИДом министерства здравоохранения среди групп риска удалось удержать эпидемию в нашей стране на концентрированном уровне. Азербайджан среди стран региона (страны Восточной Европы и Центральной Азии) классифицируется как страна с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. В результате поддержки, оказываемой министерством здравоохранения, обеспечено привлечение пациента, независимо от показателей ВИЧ, к программе антиретровирусной терапии с момента выявления инфекции", - сказал С.Алиев.

Завотделом также назвал профилактические меры, которые применяются против распространения ВИЧ-инфекции.

"В системе борьбы с ВИЧ к профилактическим мерам относятся выявление инфицированных, вовлечение их в лечение, а также продолжение лечения.

Таким образом, центром обеспечивается раннее выявление инфицированных ВИЧ, немедленное привлечение к антиретровирусной терапии, обеспечение непрерывности лечения, повышение уровня знаний населения о ВИЧ и регулирование поведения на основе этих знаний, а также профилактические меры для снижения вероятности заражения. Помимо этого, проводимые центром меры по борьбе со стигмой и дискриминацией в обществе не позволяют пациентам уклоняться от обследований и стимулируют их к раннему вовлечению в лечение, служат предотвращению распространения ВИЧ и носят профилактический характер", - отметил он.

С.Алиев также рассказал о работе организованных пунктов добровольного обследования и консультирования на ВИЧ-инфекцию.

"Согласно соответствующему приказу министерства здравоохранения, в республике создана сеть стационарных пунктов добровольного обследования и консультирования на ВИЧ-инфекцию.

Профилактика ВИЧ-инфекции может быть организована в стационарном или мобильном пунктах. Эти структуры, учитывая широкую доступность населения, предоставляют информацию о ВИЧ, в амбулаторно-поликлинических учреждениях гражданам, независимо от их вероисповедания, расы, национальности и социального происхождения, проводят обследование на ВИЧ, а также дают соответствующие рекомендации.

Услуги оказываются на условиях анонимности. Целью является раннее выявление ВИЧ-инфекции и повышение уровня знаний граждан. Кроме того, в республике была организована мобильная сеть пунктов добровольного обследования и консультирования. На 12 микроавтобусах осуществляется квалифицированный сервис пунктов добровольного обследования и консультирования на различных маршрутах. Основная цель мобильной сети – проведение обследования и консультирования представителей группы повышенного риска заражения", - подчеркнул он.

Также завотделом коснулся мероприятий, проводящихся среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции.

"Анализ направлений профилактики ВИЧ-инфекции, деятельность по повышению осведомленности населения показали, что этот метод является наиболее эффективным. Эта методика позволяет каждому человеку повышать свои знания в разных направлениях, регулировать свое поведение, избегать случайных контактов.

Республиканский центра борьбы со СПИДом министерства здравоохранения, помимо групп риска, также проводит просветительскую работу среди населения в целом. Так, в местах массового скопления людей, крупных торговых центрах, а также в средних и высших учебных заведениях столицы и регионов проводятся информационно-просветительские мероприятия и акции комплексного обследования. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с различными государственными органами в целях усиления профилактических мер в борьбе с ВИЧ-инфекцией. В рамках этого сотрудничества в течение дня на остановках общественного транспорта и других местах демонстрируются подготовленные центром просветительские материалы (видео, картинки и т.д.).

Помимо этого, для общелечебных учреждений центром составлено методическое пособие "По выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции". В то же время, в целях предотвращения распространения внутрибольничной инфекции центром были разработаны, распечатаны и распространены в медицинских учреждениях универсальные правила безопасности для ежедневного использования", - сказал он.

С.Алиев также упомянул о том, как можно защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией.

"Чтобы предотвратить заражение вирусом, в первую очередь нужно знать о путях заражения. Гражданам рекомендуется избегать случайного незащищенного полового акта и воздерживаться от вредных привычек. Помимо этого, рекомендуется скрининг беременных на ВИЧ и соблюдение режима лечения ВИЧ-инфицированных беременных, особенно в целях профилактики заражения в утробе матери.

Кроме того, большое значение в предотвращении ВИЧ-инфекции имеет до- и постконтактная профилактика.

Если человек находится в группе риска заражения ВИЧ, риск заражения оценивается специалистом после сдачи анализов. Не позднее 72 часов назначают постконтактную профилактику заражения ВИЧ–инфекцией", - добавил С.Алиев.

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