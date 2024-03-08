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Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем

Общество Материалы 8 марта 2024 10:33 (UTC +04:00)
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем

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БАКУ /Trend/ - По случаю 8 Марта – Международного женского дня сотрудники Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» посетили матерей шехидов, зарегистрированных в Дашкесанском районе.

Целью визита, организованного в рамках приоритетов работы ЗАО с местными общинами, является внесение дополнительного вклада в проводимую государством политику по постоянному проявлению внимания к членам семей военнослужащих, ставших шехидами в ходе военных действий во имя территориальной целостности страны, окружению их всесторонней заботой.

В ходе визита от имени Акционерного Общества матерям шехидов, а также их супругам были вручены поздравительные письма, букеты цветов и подарочные карты, с глубоким уважением почтена светлая память шехидов.

Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
Сотрудники ЗАО «AzerGold» поздравили матерей шехидов с 8 Марта – Международным женским днем
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