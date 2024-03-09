Во Франции мусульман выставляют так, будто они представляют угрозу целостности Франции - Жан-Мишель Брюн

БАКУ /Trend/ - Во Франции мусульман выставляют так, будто они представляют угрозу целостности Франции.

Как сообщает Trend, об этом сказал основатель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в субботу в Баку.

"О Второй Карабахской войне они говорили, что это война между мусульманами и христианами. Это очень большая ошибка. Азербайджан - светское государство, он не делает различий между людьми по их религии", - сказал Брюн.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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