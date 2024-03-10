Счастлив, что завоевал золотую медаль на Кубке мира в Баку –американский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Счастлив, что завоевал золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

Об этом в воскресенье сказал Trend американский спортсмен Стивен Недорошик, завоевавший "золото" в финале упражнений на гимнастическом коне.

Напомним, в финале упражнений на гимнастическом коне первое место поделили спортсмены Чин Кай Ли (Китайский Тайбэй) и Стивен Недорошик (США), бронзовую медаль завоевал Юй-Чан Шиао (Китайский Тайбэй).

"Доволен своим результатом, выступление мне понравилось, эмоции переполняют. Что касается конкуренции, то все гимнасты подготовились к Кубку мира на высоком уровне. Кстати, со многими ребятами я подружился. Следующие соревнования пройдут в Дохе (Катар), нужно набирать очки, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры 2024", - отметил американский гимнаст.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях приняли участие представители 67 стран мира.

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