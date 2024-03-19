ФК "Карабах" в шаге от мирового рекорда

БАКУ /Trend/ - Объявлены самые длинные победные серии в продолжающихся выездных матчах в высших лигах национальных чемпионатов по футболу.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, в списке фигурируют три клуба.

Некоторые команды выиграли 9 выездных игр подряд: "Фенербахче" - в Турции, "Слован" - в Словакии, ВПС - в Финляндии.

Последний чемпион Азербайджана "Карабах" находится в шаге от этого рекорда. Команда Гурбана Гурбанова не щадила хозяев поля в последних 8 матчах Премьер-лиги, где он является лидером.

Агдамский клуб обыграл команды "Сабах" 2:1, "Сумгайыт" 6:1, "Зиря" 1:0, "Кяпаз" и "Сабаил" - по 2:1, "Габала" 4:0, "Нефтчи" - 4:1 и "Туран Товуз" - 3:1. "Карабах" в последний раз потерял очки в выездном матче 30 октября 2023 года. В тот день "Араз-Нахчыван" обыграл чемпиона со счетом 2:1. Свой следующий выездной матч команда Гурбанова проведет 29 марта против "Кяпаза".

Отметим, что ТНС, одержавший 8 выездных побед подряд в Уэльсе, также является конкурентом "Карабаха" в этом списке.

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