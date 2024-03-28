Пассажироперевозки по Бакинской пригородной ж/д линии будут субсидироваться

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила предоставления субсидий на деятельность по пассажироперевозкам на Бакинской пригородной железнодорожной линии", сообщает Trend.
Для предоставления субсидий в связи с пассажирской деятельностью на маршруте учитываются следующие доходы: доходы от оплаты проезда; прочие доходы (прочие доходы, возникающие в связи с рекламной и пассажирской деятельностью).
В целях предоставления субсидий в связи с пассажироперевозками по маршруту учитываются следующие расходы:
- заработная плата и отчисления по заработной плате работников на станциях, поездах по маршрутам, и работников, занятых в других структурных подразделениях, непосредственно обслуживающих эти маршруты;
- затраты на электроэнергию;
- расходы, связанные с ремонтом подвижного состава и запасными частями;
- расходы на страхование;
- расходы на содержание и эксплуатацию железнодорожных станций и пассажирских платформ на соответствующем маршруте;
- расходы, связанные с обслуживанием аппарата департамента пассажирских перевозок;
- сумма амортизации основных средств, использованных при осуществлении пассажироперевозок и приобретенных за счет собственных средств;
- сумма амортизации по затратам на капитальный ремонт, капитализированным за счет собственных средств, основных средств, используемых при осуществлении пассажирской деятельности;
- сумма процентов по кредитам, полученным в связи с приобретением (строительством или установкой) основных средств для осуществления пассажироперевозок, и налоги, вычитаемые из доходов;
- затраты на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры на маршрутах;
- прочие операционные затраты на оказание услуги;
- расходы, которые нельзя отнести непосредственно к пассажироперевозкам.
Перевозчику предоставляется субсидия в случае, если два года подряд деятельность перевозчика по маршруту на железнодорожном транспорте приводит к убыткам.
Субсидия устанавливается в размере не более 50 процентов среднегодовой суммы расходов перевозчика и среднегодовой суммы убытка, рассчитанной в порядке, установленном частью 3 настоящих Правил.
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