В Азербайджане 85% выбросов в атмосферу в 2023 г. пришлось на автотранспорт

БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников и автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличился на 34,5 тыс. тонн и составил в целом 965,1 тыс. тонн, из которых 85%, или 820,8 тыс. тонн приходятся на автомобили.

Как сообщили Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, объем выбросов в атмосферный воздух от автомобилей увеличился на 6,3 процента, а от стационарных источников - снизился на 8,9 процента. Объем вредных выбросов от стационарных источников в Баку снизился на 21,1 тыс. тонн, Сумгайыте - на 0,9 тыс. тонн, в Мингячевире - вырос на 0,2 тыс. тонн.

В результате профилактических мер в прошлом году 67,3 процента вредных веществ от стационарных источников было обезврежено посредством очистных сооружений. В результате совершенствования технологических процессов на промышленных предприятиях и повышения эффективности действующих очистных сооружений для уменьшения количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, в течение года был предотвращен выброс в атмосферу 85,2 тыс. тонн вредных веществ.

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