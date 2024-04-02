Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством тренера по художественной гимнастике Алии Пашаевой азербайджанские спортсменки выступят на международном турнире "Sofia Cup", сообщили во вторник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Международный турнир "Sofia Cup" по художественной гимнастике пройдет в Софии (Болгария) с 4 по 7 апреля.

На соревнованиях Азербайджан представят гимнастки Лейли Агазаде и Камилла Сеидзаде, выступающие в индивидуальной программе во взрослой возрастной категории.

Отметим, что на соревнованиях Азербайджан также представит судья Сабина Гаджиева.

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