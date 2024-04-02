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Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)

Общество Материалы 2 апреля 2024 11:26 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Под руководством тренера по художественной гимнастике Алии Пашаевой азербайджанские спортсменки выступят на международном турнире "Sofia Cup", сообщили во вторник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Международный турнир "Sofia Cup" по художественной гимнастике пройдет в Софии (Болгария) с 4 по 7 апреля.

На соревнованиях Азербайджан представят гимнастки Лейли Агазаде и Камилла Сеидзаде, выступающие в индивидуальной программе во взрослой возрастной категории.

Отметим, что на соревнованиях Азербайджан также представит судья Сабина Гаджиева.

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Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире "Sofia Cup" (ФОТО)
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