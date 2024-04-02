В Азербайджане кибератаки на сектор здравоохранения выросли на 74 процента - Аллахверан Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету Checkpoint, в 2023 году кибератаки были больше всего нацелены на образовательные и исследовательские учреждения (институты), в то время как кибератаки на сектор здравоохранения выросли на 74 процента по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверан Исмаилов на прошедшей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, 57,2 процента населения Земли подключается к цифровым устройствам и получает услуги онлайн.

"Согласно отчету "We are social 2023", из 8,1 миллиарда населения Земли 57,2 процента подключаются к цифровым устройствам и получают онлайн-услуги, из них 5,44 миллиарда человек, то есть 68 процетов являются пользователями только одного мобильного устройства, 4,76 миллиарда - 59,4 процента активно используют различные учетные записи в социальных сетях.

Помимо использования нескольких телефонов, 96,2 процента активных пользователей интернета используют ноутбуки или настольные компьютеры, 33,7 процента - планшеты, 29,9 процента - умные часы, 16,5 процента - умные телевизоры, 16,4 процента - устройства умного дома, 5,6 процента - устройства виртуальной реальности.

Только в 2022 году ежегодный ущерб от кибератак во всем мире оценивается в 6 триллионов долларов США, ежемесячный - в 500 миллиардов, недельный - в 115,4 миллиарда, часовой - в 684,9 миллиона, минутный - в 11,4 миллиона, а секундный - в 190 000 долларов США", - сказал он.

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