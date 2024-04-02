Позиция Азербайджана в ФИФА никого не удовлетворяет - Ровшан Наджаф

БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана в ФИФА никого не удовлетворяет.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил новый президент АФФА Ровшан Наджаф.

Глава ассоциации отметил, что есть большие возможности выйти на более высокий уровень в футболе.

"Азербайджан - спортивная страна. Об этом свидетельствуют успехи Азербайджана на многочисленных международных мероприятиях.

Необходимо определить цели и работать плечом к плечу, чтобы вывести азербайджанский футбол на более высокий уровень: помочь развитию детского и женского футбола, формированию юных талантов, добиться привлечения болельщиков на стадионы. Всего этого не достичь за один день, нужно время, упорный труд и терпение. Никто из нас не удовлетворен позицией мужской сборной в ФИФА", - добавил Р.Наджаф.

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