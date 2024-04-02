В Баку пройдет Кубок мира FIG по художественной гимнастике (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С 19 по 21 апреля в столице Азербайджане пройдет Кубок мира FIG по художественной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

На соревнованиях, которые состоятся в Национальной арене гимнастики в Баку, выступят представительницы более 40 стран мира. Гимнастки выступят в программе индивидуальных и групповых упражнений. Спортсменки будут бороться за награды по отдельным предметам и в многоборье.

По традиции кубок "AGF Trophy" будет вручен спортсменке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за исполнение.

Отметим, что это будет 10 по счету Кубок мира по художественной гимнастике, который пройдет в Азербайджане.

Зрители, желающие увидеть захватывающие выступления граций, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!