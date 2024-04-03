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В Ханкенди обнаружены боеприпасы

Общество Материалы 3 апреля 2024 09:36 (UTC +04:00)
В Ханкенди обнаружены боеприпасы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации городе Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Об этом в среду сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 2 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 14 автоматов, один пулемет, одна винтовка, 47 магазинов для патронов, 900 патронов различного калибра и другие боеприпасы", - говорится в сообщении ведомства.

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