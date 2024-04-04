Названа главная цель российских борцов на турнире в Баку

БАКУ /Trend/ - Главная цель на данный момент - завоевать максимальное количество лицензий на Олимпиаду.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Россия решила не бойкотировать соревнования в знак протеста против недопуска на них двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева (97 кг).

"Сборная России по борьбе выступит в европейском олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Баку. На данный момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача. Она заключается в том, чтобы претендовать на Олимпиаду по спортивным принципам. После этого мы все взвесим и решим, ехать в Париж или нет", - добавил М.Мамиашвили.

Отметим, что турнир в Баку пройдет 5-7 апреля.

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