Сборная Азербайджана по тамблингу выиграла чемпионат Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по тамблингу завоевала титул чемпиона Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, на чемпионате континента в португальском Гимарайнше наши гимнасты одержали победу в командном турнире. Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адыль Гаджизаде и Билал Гурбанов в споре за "золото" обошли Великобританию, Данию и другие страны, заняв первое место.

Таким образом, к титулу чемпионов мира в команде, завоеванному в прошлом году в Бирмингеме, сборная добавила европейский титул.

Отметим, что Михаила Малкина и Тофига Алиева ждет также индивидуальный финал.

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