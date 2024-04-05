Сборная Азербайджана по тамблингу выиграла чемпионат Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по тамблингу завоевала титул чемпиона Европы.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, на чемпионате континента в португальском Гимарайнше наши гимнасты одержали победу в командном турнире. Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адыль Гаджизаде и Билал Гурбанов в споре за "золото" обошли Великобританию, Данию и другие страны, заняв первое место.
Таким образом, к титулу чемпионов мира в команде, завоеванному в прошлом году в Бирмингеме, сборная добавила европейский титул.
Отметим, что Михаила Малкина и Тофига Алиева ждет также индивидуальный финал.
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