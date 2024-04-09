БАКУ /Trend/ - В Баку задержано лицо, похитившее 93 тысячи манатов с банковских карт граждан киберметодами.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных мер сотрудниками полиции был задержан и доставлен в 18-ое отделение Наримановского районного управления полиции Эмин Баширов (1992 года рождения), который подозревается в совершении кражи с банковской карты одного из жителей Баку суммы в 22 тысячи 760 манатов.

В ходе расследования были выявлены и другие аналогичные действия задержанного.

Установлено, что он неоднократно переводил с банковских карт других лиц различными киберметодами деньги, и на его электронном счету накопилась сумма в 93 000 манатов.

Продолжаются мероприятия по выявлению других преступлений Э.Баширова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!