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AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

Общество Материалы 10 апреля 2024 12:06 (UTC +04:00)
AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

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БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть. Авиакомпания с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов из Баку в еще один город России — Грозный, передает в среду Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.


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