AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть. Авиакомпания с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов из Баку в еще один город России — Грозный, передает в среду Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.



Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.



Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок.



Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.





