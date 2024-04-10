AZAL в мае запустит регулярные рейсы между Баку и Грозным

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL
продолжает расширять маршрутную сеть. Авиакомпания с 8 мая начинает
выполнение регулярных рейсов из Баку в еще один город России —
Грозный, передает в среду Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок.
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.