Лига Европы УЕФА - "Милан" и "Ливерпуль" сыграют дома

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует 1/4 финала Лиги ЕвропыУЕФА.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в рамках первых игр пройдут 4 матча.

В Италии встретятся представители Серии А «Милан» и «Рома». Английский «Вест Хэм» станет гостем «Байера», «Ливерпуль» бросит вызов «Аталанте». «Бенфика» встретится с «Марселем» в Португалии.

Отметим, что ответные матчи пройдут 18 апреля.

Лига Европы

1/4 финала, первые игры

11 апреля

23:00. «Милан» – «Рома»

23:00. «Ливерпуль» — «Аталанта».

23:00. «Байер» — «Вест Хэм»

23:00. «Бенфика» — «Марсель»

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