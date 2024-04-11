Лига Европы УЕФА - "Милан" и "Ливерпуль" сыграют дома

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует 1/4 финала Лиги ЕвропыУЕФА.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в рамках первых игр пройдут 4 матча.
В Италии встретятся представители Серии А «Милан» и «Рома». Английский «Вест Хэм» станет гостем «Байера», «Ливерпуль» бросит вызов «Аталанте». «Бенфика» встретится с «Марселем» в Португалии.
Отметим, что ответные матчи пройдут 18 апреля.
Лига Европы
1/4 финала, первые игры
11 апреля
23:00. «Милан» – «Рома»
23:00. «Ливерпуль» — «Аталанта».
23:00. «Байер» — «Вест Хэм»
23:00. «Бенфика» — «Марсель»
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