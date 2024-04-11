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Лига Европы УЕФА - "Милан" и "Ливерпуль" сыграют дома

Общество Материалы 11 апреля 2024 10:19 (UTC +04:00)
Лига Европы УЕФА - "Милан" и "Ливерпуль" сыграют дома

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует 1/4 финала Лиги ЕвропыУЕФА.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в рамках первых игр пройдут 4 матча.

В Италии встретятся представители Серии А «Милан» и «Рома». Английский «Вест Хэм» станет гостем «Байера», «Ливерпуль» бросит вызов «Аталанте». «Бенфика» встретится с «Марселем» в Португалии.

Отметим, что ответные матчи пройдут 18 апреля.

Лига Европы

1/4 финала, первые игры

11 апреля

23:00. «Милан» – «Рома»
23:00. «Ливерпуль» — «Аталанта».
23:00. «Байер» — «Вест Хэм»
23:00. «Бенфика» — «Марсель»

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