Азербайджанские гимнастки завоевали семь золотых медалей на международном турнире

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали медали на первом международном турнире "Kelechek" в Бишкеке, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Захра Джафарова, выступающая во взрослой возрастной категории, и юниорка Шамс Муваффаги завоевали семь золотых наград.

Захра Джафарова завоевала "золото" в индивидуальном многоборье и упражнении с мячом, а Шамс Муваффаги удостоена золотых медалей в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Отметим, что международный турнир "Kelechek" по художественной гимнастике прошел в Бишкеке (Кыргызстан) 12-14 апреля.

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