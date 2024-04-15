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Команда Азербайджана по аэробной гимнастике завоевала "серебро" в Братиславе

Общество Материалы 15 апреля 2024 10:36 (UTC +04:00)
Команда Азербайджана по аэробной гимнастике завоевала "серебро" в Братиславе

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике успешно выступили на международном турнире в городе Братислава (Словакия), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Команда, в состав которой вошли Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова, Эвелина Козловская, Марьям Топчубашова и Сара Алиханлы, завоевала серебряную медаль.

Отметим, что международный турнир по аэробной гимнастике прошел в городе Братислава 12-14 апреля.

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