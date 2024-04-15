Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 27 градусов

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 апреля.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 8–13°, днем – 18–23° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70–75 процентов ночью и 50–55 процентов днем.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 8–13°, днем – 22–27° тепла, в горах – ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем – 7–12° тепла.

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