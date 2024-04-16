Обнародована квота на совершение хаджа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) сократило в этом году квоту на совершение хаджа.

Об этом Trend сообщили в УМК.

Согласно информации, квота на хадж на этот год составляет 1500 человек, однако первоначально квота несколько превышала 2 тысячи человек.

Отметим, что в прошлом году по окончании сезона хаджа, то есть в конце июля, министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия создало условия для получения электронных виз для граждан многих стран, в том числе для граждан Азербайджана.

Некоторые компании и частные лица, обманув людей, пообещали, что отправят их в паломничество по более низкой цене. Жертвами этих мошенников стали около 500 граждан.

Кроме того, министерство хаджа и умры требует досрочного завершения процедур, и в отличие от прошлых лет, в этом году оформление документов и виз в электронной системе должно завершиться на 1 месяц раньше.

Согласно срокам, установленным министерством, все процедуры, включая выдачу виз, должны быть завершены к концу апреля.

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