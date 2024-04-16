Главной целью была победа на турнире в Гонконге - Вугар Азимов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Главной целью была победа на турнире в Гонконге.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом журналистам на церемонии встречи, состоявшейся в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сказал генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов.

Он прокомментировал успех женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на прошедшем в Гонконге Олимпийском лицензионном турнире: «Мы сделали все по максимуму. Главной целью федерации была победа на турнире в Гонконге. Мы очень рады, что реализовали эту задачу».

- Если бы вы в полуфинале играли против Нидерландов, а не против сборной Польши, смогли бы получить лицензию?

- Мы хотели встретиться с Нидерландами в полуфинале. Хоть они и последние чемпионы Европы, они больше подходят нашему стилю игры. Но мы встретились со сборной Польши и добились желаемого результата.

- Вы будете участвовать в летних Олимпийских играх в Париже-2024 с тем же составом или же будут какие-то изменения?

- Это очень актуальный вопрос. С этим вопросом ко мне со вчерашнего дня обращались практически все журналисты. В нашей команде 5 человек. Четверо из них отправятся в Париж. Конечно, это не последний турнир. Мировой тур состоится в Габале в начале июня. Тренерский штаб объявит о составе.

- Мировой тур пройдет в северном регионе, в отличие от прошлого года. Что является причиной этого?

- ⁠Основная причина такого изменения - рост популярности баскетбола в регионах, особенно повышение интереса детей к этому виду спорта.

Отметим, что наша сборная впервые будет представлена в командном виде спорта на Олимпийских играх.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!