Обеспечена выплата работодателями задолженности на сумму более 35 тыс. манатов - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за первые 3 месяца 2024 года выявила задержку в осуществлении выплат работникам в размере 35,4 тыс. манатов.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате принятых Госслужбой мер была обеспечена выплата этих средств работникам соответствующими работодателями.

Из выплаченных средств 81 процент составила зарплата, остальная часть - социальные пособия и компенсации.

Также установлено, что в январе-марте текущего года с 26 работниками были незаконно расторгнуты трудовые договоры. В результате принятых Госслужбой мер было обеспечено восстановление этих работников на прежних рабочих местах.

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