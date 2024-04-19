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Обеспечена выплата работодателями задолженности на сумму более 35 тыс. манатов - Госслужба Азербайджана

Общество Материалы 19 апреля 2024 20:16 (UTC +04:00)
Обеспечена выплата работодателями задолженности на сумму более 35 тыс. манатов - Госслужба Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе рассмотрения обращений граждан за первые 3 месяца 2024 года выявила задержку в осуществлении выплат работникам в размере 35,4 тыс. манатов.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате принятых Госслужбой мер была обеспечена выплата этих средств работникам соответствующими работодателями.

Из выплаченных средств 81 процент составила зарплата, остальная часть - социальные пособия и компенсации.

Также установлено, что в январе-марте текущего года с 26 работниками были незаконно расторгнуты трудовые договоры. В результате принятых Госслужбой мер было обеспечено восстановление этих работников на прежних рабочих местах.

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