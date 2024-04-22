Самые "безжалостные" в Европе: "Карабах" и "Викингур"

БАКУ /Trend/ - «Карабах» забивал не менее 2 голов во всех играх, которые провел в 2024 году.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб забивал более одного гола во всех 13 матчах второй половины сезона Азербайджанской премьер-лиги.

Это европейский рекорд. Только «Викингур» был столь же «безжалостен» в последних 13 матчах чемпионата Фарерских островов. Третья команда в этом списке - «Црвена Звезда» на «старом континенте» имеет серию из 12 матчей.

Однако за пределами Европы наблюдаются более длинные серии. «Дарул» в Малайзии и «Аль-Хилал» в Саудовской Аравии забили 2 и более голов 17 раз подряд.

Отметим, что помимо 13 матчей чемпионата, команда Гурбана Гурбанова, выступавшая 3 раза в национальном кубке и 4 раза в Лиге Европы, результативно провела в общей сложности 20 игр.

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